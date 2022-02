Sans trembler, le jeune Felix Auger-Aliassime a validé son ticket pour les quarts de finale du tournoi de Rotterdam ce jeudi.

Le Canadien Felix Auger-Aliassime, 9e mondial, a dominé sans réelle difficulté l’Ecossais Andy Murray, 6-3 6-4 en 1h38 de jeu, au tournoi ATP 500 de Rotterdam jeudi et passe en quart de finale. Il affrontera le Britannique Cameron Norrie (13e) pour une place en demie dans la soirée de vendredi.

Murray, 34 ans, a perdu rapidement ses deux premiers jeux de service permettant au Canadien de remporter le 1er set assez facilement. Dans la seconde manche l’ancien numéro 1 mondial, de retour parmi les 100 meilleurs de l’ATP (95e) s’est accroché face au prodige de 21 ans, récent quart de finaliste à l’Open d’Australie. Comme lors de cet échange à 2-2 où il a sauvé une balle de break, avant de perdre son service mais de dé-breaker dès le jeu suivant sur le service du Canadien. Mais finalement le triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016) a dû s’incliner, non sans un dernier rebondissement. Murray a demandé à l’arbitre la possibilité de rejouer la balle de match qu’il venait de perdre, expliquant avoir fait tomber sa casquette et perdu sa concentration pendant l’ultime échange. L’arbitre a accédé à la requête et les deux hommes ont rejoué la balle de match, permettant à Auger-Aliassime de…regagner le match une deuxième fois.