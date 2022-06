Les organisateurs du tournoi de Stuttgart ont annoncé ce dimanche avoir ouvert une enquête après la sortie de l’Australien Nick Kyrgios qui a déclaré avoir subi des insultes racistes lors de sa défaite en demi-finale samedi contre l’Écossais Andy Murray.

« Nous avons exprimé nos regrets à Nick Kyrgios et à son équipe pour ce qui s’est passé et lui avons assuré que nous n’acceptons pas un tel comportement », ont expliqué les organisateurs. « L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête et aucune expression discriminatoire de la part des spectateurs ne sera acceptée ».

Pour rappel, Kyrgios a publié un message sur ses réseaux sociaux ce week)end où il dit avoir été victimes d’insultes de la part d’un spectateur. « Quand cela va-t-il s’arrêter ? Devoir gérer les insultes racistes de la foule ? Je sais que mon comportement n’est pas toujours le meilleur, mais ‘petit mouton noir’ ‘tais-toi et joue’ – ces petits commentaires ne sont pas acceptables », a-t-il écrit.