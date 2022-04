Récemment titré à Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas est parvenu à conserver son titre. Une prouesse qui fait de lui le 6ème joueur à y être parvenu. Un exploit qui accentue ses ambitions, le Grec veut terminer l’année en seconde position au classement ATP.

Vainqueur à Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas est revenu sur sa victoire face à Alejandro Davidovich Fokina, un joueur particulièrement imprévisible : « C’est un sentiment formidable. C’était un peu plus animé que l’an dernier. C’était doublement spécial, avec les fans qui crient et chantent, et un beau combat à la fin. Il n’y a pas eu beaucoup de beau tennis, mais il fallait essayer de travailler dur sur chaque point et de dépasser les limites, comme j’aime à le dire. Alejandro (Davidovich Fokina) est très imprévisible. Il fait des choses que vous ne voyez pas vraiment les joueurs faire. Parfois, on ne sait pas trop à quoi s’attendre de sa part. En fait, il joue mieux quand il est derrière au score… Je savais que ça viendrait à 5-4, je savais qu’il allait se détendre. Je pouvais le voir. Il semblait s’en soucier moins, ce qui peut être un peu dangereux avec lui. C’est aussi la raison pour laquelle il a remporté tant de matches cette semaine.«

Un titre qui réveille chez lui de grandes ambitions. Le Grec espère performer sur toutes les surfaces cette saison afin d’enfin parvenir à intégrer le groupe des joueurs dits « spéciaux » formé par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic : « Je peux très bien jouer partout, la terre battue étant peut-être la surface sur laquelle je peux le mieux m’ajuster. J’ai eu des moments où j’essayais d’appliquer sur dur ce que j’applique sur terre battue. Mais ça n’a pas vraiment fonctionné. J’ai eu aussi des difficultés à m’adapter à l’herbe à cause de cela. Mais je crois fermement que je suis capable non seulement de gagner des tournois sur terre battue, mais aussi sur dur et sur gazon, qui est ma surface préférée. C’est l’un de mes objectifs. Je sais que je dois me concentrer sur l’obtention d’autant de points que possible sur terre battue, car cela me donnera la tranquillité d’esprit et la confiance nécessaires pour essayer de m’améliorer sur d’autres surfaces. Si je peux le faire, je pense que je peux terminer l’année parmi les deux meilleurs au monde parce que je sens que je peux bien m’adapter au dur et surtout au gazon, je veux appartenir à ce groupe de joueurs spéciaux qui optent pour les meilleurs à chaque tournoi et finissent parmi les meilleurs à la fin de la saison« , a déclaré Stefanos Tsitsipas à l’issue de son titre conservé à Monte-Carlo.