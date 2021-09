Le Polonais Hubert Hurkacz a gagné une place lundi au classement ATP, dont il occupe désormais le 12e rang, au lendemain de sa victoire en finale du tournoi de Metz.

Le joueur de 24 ans, qui a remporté ses quatre finales disputées sur le circuit ATP, dont trois en 2021, n’est plus qu’à un rang de son meilleur classement (11e) occupé au mois de juillet. Lauréat du Masters 1000 de Miami au printemps, il grimpe également à la 8e place à la Race, la dernière qualificative pour le Masters de fin d’année disputé à Turin du 14 au 21 novembre. Le Top 10 reste, lui, inchangé.



Classement ATP au lundi 27 septembre :



1. Novak Djokovic (SRB) 12133 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 10575

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8350

4. Alexander Zverev (GER) 7760

5. Andrey Rublev (RUS) 6130

6. Rafael Nadal (ESP) 5815

7. Matteo Berrettini (ITA) 5173

8. Dominic Thiem (AUT) 4995

9. Roger Federer (SUI) 3765

10. Casper Ruud (NOR) 3440

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3368

12. Hubert Hurkacz (POL) 3333 (+1)

13. Denis Shapovalov (CAN) 3265 (-1)

14. Jannik Sinner (ITA) 2895

15. Diego Schwartzman (ARG) 2800

16. Pablo Carreño (ESP) 2550

17. Christian Garín (CHI) 2510

18. Roberto Bautista (ESP) 2360

19. Reilly Opelka (USA) 2341

20. Gaël Monfils (FRA) 2278