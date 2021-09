Absent du circuit depuis le dernier Wimbledon et une défaite en demi-finale contre le Polonais Hubert Hurkacz, Roger Federer ne reviendra pas tout de suite mais…

Alors que la quatrième édition de la Laver Cup débute dans quelques jours (24 – 26 septembre), le Suisse qui n’y participera pas est revenu sur sa saison mais évoque surtout l’avenir. Aujourd’hui âgé de 40 ans, il semble encore avoir la rage de vaincre et son objectif est de faire son grand retour sur le courts en 2022. Dans des propos relayés par le média suisse « SRF Sport », il s’exprime et prépare son retour à la compétition.

« Le pire est derrière moi, j’attends avec impatience tout ce qui vient. Je me remets bien, la rééducation se passe vraiment bien, je n’ai pas eu de contre-temps. Je l’avais déjà expérimenté un petit peu l’année dernière et j’étais surpris de la manière dont j’avais réagi en traversant cette période, parce que je sais que ce n’est pas le plus facile, surtout pour un athlète de haut niveau. Mais après toutes ces semaines à voyager, c’était aussi sympa d’être à la maison, de passer du temps en famille », a déclaré Roger Federer lors d’une réunion de sponsoring. Rappelons que le Bâlois a subi une troisième opération du genou il y a quelques jours.