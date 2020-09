Novak Djokovic a remporté le Masters 1000 de Rome ce lundi soir avec une victoire face à Diego Schwartzman en finale.

Favori de ce match, le Serbe a battu l’Argentin qui sortait d’une victoire face à l’ogre de la terre battue en quart de finale, Rafael Nadal et d’un succès en finale au bout de plus de 3 heures de jeu face à Denis Shapovalov ce dimanche. Djoko s’est imposé en deux manches 7-5 / 6-3 et remporte un nouveau Masters 1000. Il a donc envoyé un message fort à la concurrence et notamment Rafael Nadal, à quelques jours du début de Roland-Garros.