Qualification pour le Français Corentin Moutet ce lundi.

Opposé à l’Italien Salvatore Caruso, le tricolore a dû s’employer pour obtenir sa place au deuxième tour. Moutet s’est imposé en 3 manches et plus de 2 h 30 de jeu 3-6 / 7-6 / 6-3. Au tour suivant, il retrouvera le vainqueur du match entre Felix Auger-Aliassime et le Croate Marin Cilic qui se retrouvent en fin de journée.