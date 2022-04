C’est le grand jour pour retrouver les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Ce vendredi, rendez-vous à partir de 11 heures pour vivre les quarts simples dans le tournoi.

Au programme, le duel entre l’Espagnol Alejando Davidovich Fokina et l’Américain Taylor Fritz, suivi dans la foulée du match entre le Bulgare Grigor Dimitrov et le Polonais Hubert Hurkacz avant d’enchaîner par le match entre Alexander Zverec et Jannik Sinner. Enfin, les quarts se terminent par un duel alléchant entre Diego Schwartzman et Stefanos Tsitsipas le tenant du titre.

Programme quarts de finale :

11 heures : Alejandro Davidovich Fokina (ESP) – Taylor Fritz (USA / N.10)

12 heures 40 : Grigor Dimitrov (BUL) – Hubert Hurkacz (POL / N.11)

14 heures 20 : Jannik Sinner (ITA / N.9) – Alexander Zverev (GER / N.2)

16 heures : Diego Schwartzman (ARG / N.12) – Stefanos Tsitsipas (GRC / N.3)