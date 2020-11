Le Masters 1000 de Paris, dernier grand rendez-vous du circuit ATP avant le Masters de Londres, est maintenu du 31 octobre au 8 novembre, mais se disputera à huis clos en raison des mesures de confinement annoncées mercredi par Emmanuel Macron, ont annoncé jeudi les organisateurs.

« A la suite des dernières annonces gouvernementales et de la mise en place d’un nouveau confinement à partir du 30 octobre, le Masters 1000 de Paris, qui se déroulera du 31 octobre au 8 novembre à l’Accor Arena, devra se disputer à huis clos », ont-ils indiqué dans un communiqué. « La Fédération française de tennis a, depuis le début de la crise sanitaire que traverse notre pays, travaillé en concertation constante avec les services de l’Etat, aux options d’organisation que la situation sanitaire pourrait exiger. Aussi, elle organisera, en responsabilité, le tournoi dans cette nouvelle configuration », poursuit le texte. « La FFT est consciente de la déception que ressentiront les personnes qui ne pourront finalement pas assister au tournoi. Elle les remercie de leur compréhension et leur assure qu’elles seront remboursées dans les plus brefs délais », conclut la FFT.

Les organisateurs du tournoi indoor parisien avait annoncé le 21 octobre qu’ils accueilleraient un maximum de mille spectateurs quotidiens en journée, mais que ses sessions de soirée se joueraient à huis clos en raison du couvre-feu sanitaire instauré en Ile-de-France notamment. Mais Emmanuel Macron a annoncé mercredi le retour du confinement sur tout le territoire français à partir de vendredi et jusqu’au 1er décembre, a minima. Si le N.1 mondial Novak Djokovic, tenant du titre, a choisi de faire l’impasse sur ce rendez-vous, son grand rival Rafael Nadal, qui ne s’est jamais imposé dans la salle parisienne, sera a priori lui présent.