Fin des demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati cette nuit avec les résultats.

Numéro un mondial, Novak Djokovic se hisse en finale après sa victoire en trois manches sur l’Espagnol Roberto Bautista et un tie-break dans le troisième et dernier set. En finale, on attendait un choc face à Stefanos Tsitsipas, mais il n’en sera rien. Le Grec est tombé contre le Canadien Milos Raonic qui a passé près de 12 aces et remportés 90% des points derrière sa première balle.

Demi-finales :

Novak Djokovic (SRB / N1) – Roberto Bautista (ESP / N8) 4-6 / 6-4 / 7-6

Milos Raonic (CAN) – Stefanos Tsitsipas (GRC / N4) 7-6 / 6-3