Pas vraiment, les joueurs seront simplement limités à une pause par rencontre, d’une durée de moins de 5 minutes.

Cette saison, une polémique assez inédite s’est abattue sur le circuit ATP : celle concernant la durée des pauses-toilettes durant les matchs. Ainsi à partir de 2022, une pause sera « limitée à trois minutes maximum à partir du moment où le joueur entre aux toilettes », avec « deux minutes supplémentaires pour changer de tenue », a indiqué un porte-parole de l’ATP, confirmant une information de L’Equipe.

De plus, une seule pause-toilettes sera accordée par match à chaque joueur et ces pauses ne pourront être prises qu’entre deux sets. Plusieurs incidents liés à ces pauses, légales mais à la sportivité discutable, ont perturbé la saison 2021. Par deux fois à Roland-Garros, en huitièmes de finale face à Lorenzo Musetti et en finale contre Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a pris une longue pause hors du court alors qu’il était mené deux sets à zéro, avant d’ensuite retourner la situation à son avantage.