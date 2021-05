Le Norvégien Casper Ruud a atteint la 16e position du classement ATP, le plus haut rang de sa carrière, tandis que les 13 premières places restent inchangées dans le classement publié lundi, à une semaine de Roland-Garros.

Ruud, 22 ans, gagne cinq places à la faveur de sa victoire samedi lors du tournoi ATP 250 de Genève. Roger Federer, éliminé de ce tournoi dès son premier match pour son retour sur terre battue, reste 8e. La victoire à Lyon du Grec Stefanos Tsitsipas ne lui permet de ravir la quatrième place à Dominic Thiem, alors que le finaliste, l’Italien Lorenzo Musetti, signe la deuxième plus forte progression du top 100 avec un gain de 12 places pour arriver à la 76e position.

A noter aussi le gain de 20 places de l’Espagnol Carlos Alcaraz (94e), qui devient à 18 ans et 19 jours le cinquième joueur le plus jeune à entrer dans le Top 100 depuis le début du siècle selon l’ATP.

Classement ATP publié lundi :

1. Novak Djokovic (SRB) 11.063 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9.793

3. Rafael Nadal (ESP) 9.630

4. Dominic Thiem (AUT) 8.445

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7.500

6. Alexander Zverev (GER) 6.990

7. Andrey Rublev (RUS) 6.090

8. Roger Federer (SUI) 5.605

9. Matteo Berrettini (ITA) 3.958

10. Diego Schwartzman (ARG) 3.465

11. Roberto Bautista (ESP) 3.215

12. Pablo Carreño (ESP) 3.085

13. David Goffin (BEL) 2.875

14. Denis Shapovalov (CAN) 2.780 (+1 place)

15. Gaël Monfils (FRA) 2.713 (-1)

16. Casper Ruud (NOR) 2.690 (+5)

17. Grigor Dimitrov (BUL) 2.521 (+3)

18. Milos Raonic (CAN) 2.518 (-2)

19. Jannik Sinner (ITA) 2.500 (-2)

20. Hubert Hurkacz (POL) 20498 (-2)

…

76. Lorenzo Musetti (ITA) 940 (+12)

94. Carlos Alcaraz (ESP) 815 (+20)