L’ancienne joueuse slovaque Daniela Hantuchova, désormais consultante tennis, s’est exprimé sur le cas Novak Djokovic. Pour l’ex numéro 5 mondiale, le Serbe a encore de belles années devant lui au sommet de la hiérarchie mondiale.

Depuis qu’elle a raccroché les raquettes en 2017, Daniela Hantuchova a réussi sa reconversion avec brio. Désormais consultante à la télévision, l’ancienne joueuse, qui a côtoyé le circuit en même temps que le Big 3, a donné son avis sur l’éternel débat du GOAT. Selon l’ancienne tenniswoman, Novak Djokovic a encore de belles années devant lui et fait figure de favori à la course au titre du meilleur joueur de l’histoire. « Je sens qu’il a beaucoup à offrir au tennis encore. Il a une condition physique et une volonté impressionnantes, et en regardant comment les routines de rééducation et de physiothérapie ont progressé, il lui reste, je pense, au moins quatre ou cinq ans au plus haut niveau. Tout dépendra surtout de combien de temps il continuera à aimer le tennis » s’est-elle exprimée sur un podcast Tennis Head.

Si la prédiction de l’ancienne numéro 5 mondiale s’avère être exacte, le Djoker et ses 17 titres actuels du Grand Chelem, pourrait s’envoler et dépasser largement les records de Nadal et Federer. Le tout à 37 ou 38 ans.