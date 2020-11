Les ATP Finals débutent ce dimanche et Diego Schwartzman se méfie de Novak Djokovic et de Rafael Nadal. Pour rappel, ce Masters réunit les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée.

« Comment battre les meilleurs aux Masters ? Je dois être à 100% pour battre le Top 10. Si vous ne l’êtes pas, il est très difficile de rivaliser avec eux. C’est une combinaison de beaucoup de choses. Quand on est moins dans le coup, ce 100 % ne peut pas toujours être réel, mais il faut être soigné et continuer à bien jouer. C’est ce qui m’est arrivé contre Zverev, contre Thiem. C’est encore autre chose contre Djokovic, Nadal, alors je les sépare un peu. Contre Rafa et Djokovic, vous devez jouer à 100 % toute la partie. Mais dès que vous avez un bas, ils trouvent une faille et ils se sortent des problèmes que vous pouvez générer. C’est comme un bras de fer qu’ils gagnent rapidement », a indiqué Diego Schwartzman dans un entretien accordé au média argentin La Nacion.