L’ATP a publié ce lundi son classement mis à jour après le Masters de Paris-Bercy. Novak Djokovic en est toujours largement le leader, Hugo Gaston de son côté gagne 36 places et est désormais classé (67ème mondial).

Auteur d’un parcours éblouissant à Bercy où il s’est hissé en quart de finale, Hugo Gaston intègre le Top 100. Il est désormais 67ème à l’ATP. Du côté des autres français, Gaël Monfils est toujours le numéro. Il gagné une place et se trouve aux portes du Top 20, à la 21ème place. Ugo Humbert en revanche perd six places à l’ATP et est désormais 35ème mondial.

Dans le Top 10, Novak Djokovic en remportant le Masters 1000 de Paris-Bercy s’est assuré la première place mondiale. Il est toujours suivi par Daniil Medvedev. En revanche, Rafael Nadal a été délogé de sa cinquième place par le Russe, Andrey Rublev. Autre changement Alexander Zverev est désormais troisième mondial à égalité avec Stefanos Tsitsipas.

Classement ATP publié lundi:

1. Novak Djokovic (SRB) 10940 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 7640

3. Alexander Zverev (GER) 6540 (+1)

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6540 (-1)

5. Andrey Rublev (RUS) 4950 (+1)

6. Rafael Nadal (ESP) 4875 (-1)

7. Matteo Berrettini (ITA) 4568

8. Casper Ruud (NOR) 3760

9. Hubert Hurkacz (POL) 3706 (+1)

10. Jannik Sinner (ITA) 3395 (-1)

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3263

12. Cameron Norrie (GBR) 2945 (+1)

13. Diego Schwartzman (ARG) 2625 (+2)

14. Dominic Thiem (AUT) 2425 (-2)

15. Aslan Karatsev (RUS) 2392 (+1)

16. Roger Federer (SUI) 2385 (-2)

17. Christian Garin (CHI) 2353 (+1)

18. Denis Shapovalov (CAN) 2348 (+1)

19. Roberto Bautista (ESP) 2260 (+1)

20. Pablo Carreno (ESP) 2230 (-3)

…

21. Gaël Monfils (FRA) 2158 (+1)

35. Ugo Humbert (FRA) 1558 (-6)

46. Benoît Paire (FRA) 1245 (+1)

60. Arthur Rinderknech (FRA) 1000 (+2)

65. Benjamin Bonzi (FRA) 969 (-5)

66. Adrian Mannarino (FRA) 959 (-7)

67. Hugo Gaston (FRA) 919 (+36)

74. Richard Gasquet (FRA) 877

90. Corentin Moutet (FRA) 797 (-7)