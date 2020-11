Sur le toit du monde depuis plusieurs années, Novak Djokovic, auteur d’une énorme saison 2020, s’apprête à battre un vieux record, détenu par la légende Roger Federer. Celui du nombre de semaines passées à la place de numéro un mondial.

Cette nouvelle ne va pas faire plaisir aux fans de Roger Federer. Mais il en est ainsi : tous les records sont faits pour être battus un jour. Novak Djokovic va effacer une marque du Suisse qui date de 2012. Celle du nombre de semaines achevées à la place de numéro un mondial. En effet, le Serbe est assuré de devenir le recordman en la matière. Et il le sera officiellement le 8 mars 2021. L’écart que le Djoker a creusé au classement avec Rafael Nadal et tous ses poursuivants est tellement immense, que quelque soient les péripéties de début 2021, il est sûr et certain à cette date d’ajouter cette nouvelle ligne à son incroyable palmarès. Avec le gel du classement – mis en place à cause du coronavirus – assuré jusqu’au 8 mars, Novak comptabilisera 316 semaines bouclées avec le rang de premier mondial, alors que Federer restera figé à 301 (le Serbe en est actuellement à 301).