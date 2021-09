Rattrapé par ses problèmes physiques, le Français Gilles Simon a cédé au bout de trois sets 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-2 et trois heures de jeu face à l’Espagnol Alejandro Davidovich au premier tour de l’Open de Moselle, mardi à Metz.

Malmené en début de match, le Tricolore s’est repris pour enlever la première manche au tie-break (7/4) face au quart-de-finaliste du dernier Roland-Garros. L’ancien triple vainqueur à Metz (2010, 2013, 2018), tombé à la 99e place à l’ATP à 36 ans, a semblé plus à l’aise dans le second set mais a fini par s’incliner à l’issue d’un tie-break à sens unique (2-7). Dans la troisième, il a rapidement été mené 3-0 et a dû faire appel à plusieurs reprises au kiné pour tenter de soulager son épaule droite douloureuse.

Au prochain tour, Davidovich (54e mondial) sera opposé à la tête de série N.8 du tournoi, le Géorgien Nikoloz Basilashvili (36e).