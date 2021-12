Les organisateurs ont annoncé le forfait de l’Autriche pour l’ATP Cup 2022. La France a été choisie pour remplacer les Autrichiens et disputera donc ce tournoi qui débute le 1er janvier à Sydney. Novak Djokovic lui n’y participera pas.

Le numéro un mondial ne sera pas présent pour le coup d’envoi de la saison 2022. « Novak Djokovic s’est retiré de l’ATP Cup 2022. L’équipe de Serbie sera désormais dirigée par le 33e mondial Dusan Lajovic« , ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Autre forfaits ceux de Dominic Thiem et Dennis Novak. Les deux Autrichiens ne participeront pas à l’ATP Cup. Du coup, ceux sont les Français, initialement pas invités, qui prendront part au tournoi par équipes qui se déroule du 1er au 9 janvier, à Sydney. Ils seront dans le groupe B, avec la Russie, l’Italie et l’Australie. Les Bleus seront emmenés par Ugo Humbert (35e), Arthur Rinderknech (58e), Edouard Roger-Vasselin et Fabrice Martin. Le capitaine de l’équipe de France sera Nicolas Copin.