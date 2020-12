La fédération de tennis australienne a dévoilé le protocole sanitaire qui attend les champions de la petite balle jaune pour l’Open d’Australie 2021, premier Grand Chelem de la saison. En apprenant la nouvelle, Benoît Paire, pas franchement emballé, a préféré en rire sur les réseaux sociaux.

Ce mardi, le patron de Tennis Australia, Craig Tiley, a exposé aux joueurs les mesures qui allaient être mises en place lors de l’Open d’Australie 2021 afin de contrer et minimiser les risques face à l’épidémie mondiale de coronavirus. Premièrement, il est déjà acté que le premier Majeur de la saison ne se déroulera pas durant ses dates habituelles. Selon les informations de L’Equipe, celui-ci sera décalé du 8 au 22 février 2021. De plus, une bulle sanitaire sera mise en place, à la manière de celle du dernier US Open, avec des règles strictes et minutieuses. Les joueurs devront arriver sur place à Melbourne entre le 15 et le 17 janvier et seront soumis à l’isolement pour une durée de quinze jours juste avant le lancement du tournoi.

Une nouvelle qui n’a pas particulièrement plu à Benoît Paire. Sur les réseaux, la star du dernier confinement, célèbre pour ses cocktails confectionnés en visio-conférence avec Stan Wawrinka, a réagi avec humour en écrivant « Quand on t’explique que pour jouer l’Open d’Australie il faut rester 14 jours enfermés dans une chambre d’hôtel » assorti d’une photo de lui avec un air dépité.

Pour rappel, l’Avignonnais est fâché avec les protocoles sanitaires. Lors du dernier US Open, le Français avait mal vécu la bulle de Flushing Meadows, tournoi durant lequel il avait été contraint de rester à l’isolement dans sa chambre d’hôtel à la suite d’un contrôle positif au Covid-19.