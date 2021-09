Benjamin Bonzi, victorieux de son troisième tournoi Challenger en trois semaines, continue sa remontée au classement ATP, qui n’a par ailleurs connu que peu de changements en raison de l’absence de tournoi majeur la semaine dernière.

Le Nîmois de 25 ans, qui a remporté dimanche le tournoi de Rennes, après ceux de Saint-Tropez et Cassis, bondit encore de 15 places pour être désormais 61e mondial, le meilleur classement de sa carrière. Bonzi avait déjà gagné 18 places la semaine précédente et est désormais le 5e meilleur Français derrière Gaël Monfils (20e), Ugo Humbert (26e), Adrian Mannarino (43e, +2) et Benoit Paire (53e, -5). Après 15 victoires consécutives, Bonzi s’aligne cette semaine au tournoi ATP de Nur-Sultan, au Kazakhstan.

Autre Tricolore en forme, Arthur Rinderknech qui a atteint les demi-finales à Rennes, progresse lui de 3 places, au 74e rang mondial, à quatre points seulement de Jérémy Chardy. Le top 20 de la hiérarchie mondiale, toujours dominée par Novak Djokovic, reste lui inchangé.

Classement ATP au 20 septembre :

1. Novak Djokovic (SRB) 12133 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 10575

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8350

4. Alexander Zverev (GER) 7760

5. Andrey Rublev (RUS) 6130

6. Rafael Nadal (ESP) 5815

7. Matteo Berrettini (ITA) 5173

8. Dominic Thiem (AUT) 4995

9. Roger Federer (SUI) 3765

10. Casper Ruud (NOR) 3440

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3368

12. Denis Shapovalov (CAN) 3310

13. Hubert Hurkacz (POL) 3128

14. Jannik Sinner (ITA) 2895

15. Diego Schwartzman (ARG) 2800

16. Pablo Carreño (ESP) 2650

17. Christian Garín (CHI) 2510

18. Roberto Bautista (ESP) 2405

19. Reilly Opelka (USA) 2341

20. Gaël Monfils (FRA) 2233

…

26. Ugo Humbert (FRA) 2045

43. Adrian Mannarino (FRA) 1424 (+2)

53. Benoît Paire (FRA) 1295 (-5)

61. Benjamin Bonzi (FRA) 1024 (+15)

73. Jérémy Chardy (FRA) 969 (-1)

74. Arthur Rinderknech (FRA) 965 (+3)

81. Richard Gasquet (FRA) 906 (+4)

91. Corentin Moutet (FRA) 828 (+2)

99. Gilles Simon (FRA) 764 (+1)

100. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 763 (-2)