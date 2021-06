Le Serbe Novak Djokovic occupe toujours solidement la tête du classement ATP publié lundi, dans lequel l’Australien Alex De Minaur progresse de trois positions et occupe la 15e place.

Il s’agit du meilleur classement en carrière pour le joueur de 22 ans, sacré samedi au tournoi d’Eastbourne, son cinquième titre sur le circuit. En raison des progrès de l’Australien, le Belge David Goffin, le Français Gaël Monfils, N.1 tricolore, et le Polonais Hubert Hurkacz reculent tous les trois d’une place, respectivement aux 16e, 17e et 18e rangs mondiaux. Avant le début de Wimbledon lundi, auquel ne participe pas le N.3 mondial, l’Espagnol Rafael Nadal, il n’y a pas d’autres changements dans le Top 20.

Du côté des joueurs français, Ugo Humbert, qui aborde Wimbledon avec de grosses ambitions après son succès à Halle, reste stable au 25e rang. Adrian Mannarino, qui va défier mardi le Suisse Roger Federer, 8e mondial, au premier tour du tournoi londonien, gagne une place, en 41e position. Richard Gasquet, demi-finaliste à Wimbledon en 2007 et 2015, perd une place et émarge au 56e rang mondial. Jérémy Chardy, lui, en gagne une et se replace à la 61e position du classement ATP. Corentin Moutet, 83e mondial, gagne deux positions à l’inverse de Jo-Wilfried Tsonga, qui recule de deux places, au 85e rang. Enfin Gilles Simon, qui a perdu quatre places, risque de quitter bientôt le Top 100 pour la première fois depuis janvier 2006.

Classement ATP publié lundi :

