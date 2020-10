Le Grec Stefanos Tsitsipas a annoncé son forfait pour le tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg ce lundi.

Demi-finaliste de Roland Garros, le 5e joueur mondial est blessé au niveau de la jambe gauche. “Je me suis blessé légèrement à la jambe, j’ai passé une IRM, et suivant les conseils de mon médecin, j’ai décidé de me retirer du tournoi de Saint-Pétersbourg, de prendre une semaine de repos et de me préparer pour Vienne (26 octobre). J’espère jouer à Vienne, à Paris et à Londres”. A-t-il déclaré via les réseaux sociaux.