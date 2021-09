Le Français Grégoire Barrère a été éliminé dès son entrée en lice lors du tournoi ATP 250 de Metz qui se déroule cette semaine en Moselle.

Invité par les organisateurs, il est tombé sur plus fort que lui et s’incline finalement en deux manches 6-3 / 6-4 face au joueur canadien Vasek Pospisil. Capable de grosses performances, il a pris le dessus sur le 151e joueur mondial en 1h24 de jeu. Au tour suivant, il défiera le vainqueur du match entre Ugo Humbert et Andy Murray également invité par la direction du tournoi.