Lucas Pouille s’est incliné ce lundi soir à Kitzbühel face à l’Espagnol Pedro Martinez lors du premier tour.

Le joueur français n’ira pas plus loin dans ce tournoi et est tombé sur un solide adversaire espagnol, Pedro Martinez avec une défaite en trois manches 6-3 / 6-7 / 6-4. Ce dernier se qualifie pour le deuxième tour et défiera son compatriote Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 2 dans ce tableau masculin.