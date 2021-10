Aryna Sabalenka, joueuse de tennis bélarusse N°2 mondiale, a elle-même annoncé ce dimanche qu’elle été positive au Covid-19 et qu’elle était contrainte de déclarer forfait pour Indian Wells.

« Malheureusement, j’ai été testée positive à Indian Wells et je ne pourrais pas participer au tournoi J’ai commencé mon isolement et je resterai ici jusqu’à ce que j’ai l’accord des médecins et des officiels pour partir. Jusque-là, ça va mais je me sens triste de ne pas pouvoir jouer. », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

La numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, avait elle déclaré forfait quelques jours auparavant pour le même tournoi, tout comme Naomi Osaka ou encore Serena Williams.