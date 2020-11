Auteur d’un match remarquable, le Français Adrian Mannarino s’est incliné en trois sets face au numéro 7 mondial, Alexander Zverev.

Il n’y aura eu qu’un seul exploit français ce soir à Bercy. Après trois sets et plus de trois heures de jeu, le Français Adrian Mannarino a finalement craqué ce soir en huitième de finale du Rolex Paris Masters. Passé tout proche de l’exploit, il s’est incliné sur le fil face au numéro 7 mondial, Alexander Zverev (7-6 [11], 6-7 [7], 6-4). C’est la troisième fois en deux mois que Mannarino bute sur Zverev : l’Allemand s’était déjà imposé au troisième tour de l’US Open début septembre, en quatre sets, puis au second tournoi de Cologne il y a une dizaine de jours, en trois.

Le Français ne rejoindra donc pas Ugo Humbert, seul représentant tricolore encore en course dans le Masters 1000 de Bercy. L’Allemand Alexander Zverev retrouvera le vainqueur du duel Wawrinka (20) – Rublev (8), en quart de finale de la compétition.