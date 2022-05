Le Président de la République, Emmanuel Macron a pris la décision de nommer Elisabeth Borne en tant que Premier Ministre du pays. Et cette dernière a présenté la future ministre des sports, à savoir Amélie Oudéa-Castéra.

Ciao Roxana Maracineanu et bonjour à Amélie Oudéa-Castéra à la tête du Ministère des sports. Directrice générale de la FFT, la Fédération française de tennis depuis mars 2021, il devient la nouvelle ministre des sports ainsi que des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Agé de 44 ans, cette ancienne joueuse de tennis aura du pain sur la planche, avec en point d’orgue l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.