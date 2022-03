Après sa défaite du jour à Lyon, la numéro 1 française Alizé Cornet s’est livrée.

Éliminée dès le premier tour du tournoi en salle de Lyon ce lundi par l’Espagnole Cristina Bucsa (1-6, 6-4, 6-1), Alizé Cornet n’a pas caché sa frustration. « Je suis vraiment très déçue et frustrée d’avoir perdu au premier tour surtout après avoir affiché le niveau de jeu que j’avais en janvier (elle avait atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie, ndlr) et même la semaine dernière à Doha. C’était un événement qui me tenait à cœur. C’est assez douloureux », a regretté Alizé Cornet.

« Sur le match, je ne sais pas trop ce qui s’est passé. J’étais en contrôle avec un bon premier set et un break pour moi. Et au milieu du deuxième set, j’ai un peu perdu le fil et j’ai commencé à me tendre et l’adversaire a de mieux en mieux joué, de plus en plus relâchée. C’était super dur mentalement au troisième dans lequel je n’avais plus de solution après que j’ai laissé passer ma chance au deuxième », a-t-elle poursuivi. « Je vais devoir rebondir rapidement car il y a un gros tournoi à Indian Wells où j’espère mieux jouer. »