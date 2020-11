La championne française de tennis publie « Sans compromis » aux Editions Amphora. Un livre « à l’image de ma vie : millimétré et chaotique à la fois ».

Alizé Cornet, née le 22 janvier 1990 à Nice, est une joueuse de tennis française, professionnelle depuis 2006. Elle a remporté neuf titres sur le circuit WTA et obtenu comme meilleur classement une onzième place mondiale en 2009.

Dans ce carnet de bord autobiographique, journal intime au style vivant et décomplexé, Alizé se livre

sans filtre et nous permet de découvrir par ce véritable travail d’introspection ce qui se passe dans la tête

d’une sportive de haut niveau.



De ses plus belles victoires à ses échecs profonds, de ses remises en question permanentes à son évolution personnelle via la méditation, le lecteur découvrira une jeune femme attachante, passionnée, à la

rigueur névrotique et au caractère bien trempé.



Un voyage atypique dans les coulisses du tennis professionnel à travers des anecdotes et des réflexions

sur ce mode de vie hors du commun.

Une confession sans compromis, touchante et inspirante.

