La Française Alizé Cornet a été plutôt très cash en conférence de presse après sa belle victoire au premier tour de Wimbledon contre Yulia Putintseva.

De passage devant les médias, elle a répondu aux questions des journalistes et a même sonné son sentiment sur Matteo Berrettini et Marin Cilic qui ont été contraint de se retirer du tournoi de Wimbledon, après avoir été testé positif au Covid-19. Elle a même fait des révélations en expliquant que plusieurs joueurs(ses) ont joué Roland-Garros malgré être positif au Covid-19. « Le Covid, maintenant, est entré dans les moeurs, il y a les vaccins etc. Si on repart dans des trucs, moi, je n’y vais pas ! À Roland, il y a eu une épidémie de Covid, personne n’en a parlé. Dans les vestiaires, tout le monde l’a eu et on n’a rien dit. Quand ça sort dans la presse, sur des grands joueurs comme ça, ça va commencer à mettre le feu au lac partout et ça, ça m’inquiète un peu. » Explique-t-elle.

Avant de passer un coup de gueule : « On a payé le prix, on a été dans une bulle pendant un an et demi, on s’est fait tous vacciner, c’est bon. À un moment donné, il faut essayer d’être un peu cohérent sur la façon de procéder. Ça fait partie de notre vie le Covid, c’est comme ça. Il y a des joueurs qui le chopent au mauvais endroit. Je trouve que la psychose serait vraiment mal placée. On a mangé notre pain noir et j’espère que c’est à peu près derrière nous. Quand on voit que Krejcikova se retire en disant j’ai le Covid, et que tout le vestiaire est malade. À un moment donné… On a peut-être toutes eu la grippe. Le truc, c’est qu’on a trois symptômes, la gorge qui gratte, on joue et tout va bien, ça va. À Roland, oui, je pense qu’il y a eu quelques cas et que c’est un accord tacite entre nous. On ne va pas s’autotester pour se mettre dans la merde ! »