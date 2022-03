Pointé du doigt après son attitude inadmissible envers l’arbitre lors d’un match de double, Alexander Zverev est revenu sur cette histoire et il commence à se rendre compte de son geste qui est tout, sauf professionnel et digne d’un tel joueur.

« C’était le pire moment de ma carrière. C’était embarrassant pour moi. Ça l’est toujours, quand je marche dans le vestiaire, etc. Ce n’est pas un sentiment agréable. On fait tous des erreurs. Je suis un être humain. Je peux vous assurer que ça ne se reproduira jamais. C’était sans aucun doute le pire moment de ma vie, de ma carrière. J’espère que les gens pourront me pardonner, qu’ils comprendront qu’on subit une grosse pression mentale, qu’il se passe des choses sur le court qu’ils ne voient pas et que nous sommes tous humains. Ce n’est pas facile pour moi en ce moment, mais je mérite que ça ne le soit pas. Je dois faire mieux. Je dois apprendre de ça. Et je dois faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Ça dépend de moi. Je vais essayer de tenir cette promesse faite à moi-même« , a-t-il confié. Pour rappel, l’Allemand a écopé d’une amende de 25 000 dollars et une un sursis de huit semaines de suspension.