9e mondial à seulement 18 ans, vainqueur du Masters 1000 de Miami il y a quelques semaines, Carlos Alcaraz remet ça avec une victoire finale dans le tournoi de Barcelone. Le joueur, à peine majeur ne souhaite pas se fixer de limites.

Victorieux à Barcelone face à son compatriote Pablo Carreno Busta il y a quelques heures, le jeune espagnol est revenu sur sa très belle semaine et il confirme après sa victoire en Floride il y a quelques semaines. Aujourd’hui le 9e mondial ne se démonte pas et ne se fixe aucune limites pour la suite de sa carrière. « Les limites sont fixées par vous et je ne veux pas me fixer de limites. Je ne veux pas encore toucher le plafond. Je veux continuer à jouer au niveau auquel je joue. Si je continue à afficher ce niveau, j’ai de nombreuses options pour continuer à gagner, continuer à avoir des opportunités de battre les meilleurs. C’est ce que je recherche en ce moment, continuer à m’améliorer et à prendre du plaisir sur la piste « , a expliqué l’Espagnol qui sera à surveiller dans les deux prochains Masters 1000 à Madrid et Rome mais surtout à Roland Garros.