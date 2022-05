Ce vendredi, le choc des génération a tourné en faveur du Carlos Alcaraz, tombeur de Rafael Nadal en quart de finale du Masters 1000 de Madrid.

Quelle performance du jeune Carlos Alcaraz (19 ans), qui a surclassé son maître Rafael Nadal sur la terre battue de Madrid. Dominateur dans le premier set (6-2), le numéro 9 mondial a pris les devants avant de se blesser à une cheville. Handicapé, Alcaraz a vu Nadal reprendre du poil de la bête et égaliser dans le deuxième set (6-1). Mais au courage et avec beaucoup de talent, Carlos Alcaraz a tué le match en plus de deux heures et demi. Score final 6-2, 1-6, 6-3 en faveur du petit phénomène de 19 ans.

En demi-finale du Masters 1000 de Madrid, il retrouvera le numéro un mondial Novak Djokovic, tombeur du Polonais Hubert Hurkacz (6-3, 6-4) plus tôt dans la journée.