Tournoi exhibition de reprise en 2022 pour l’Autrichien Dominic Thiem, Abu Dhabi se jouera sans le numéro 15 mondial actuel.

Comme annoncé il y a quelques heures, ce dernier a finalement déclarer forfait pour cette première exhibition de la saison qui se déroulera du 16 au 18 décembre prochain. Il fait impasse sur cette compétition et compte aujourd’hui revenir en janvier pour disputer l’ATP Cup avec son pays. « L’ATP Cup est clairement l’objectif maintenant. J’espère que je pourrai y jouer, je reste optimiste. Je n’ai plus mal, mais j’ai pris du retard à l’entraînement et je ne peux

faire à ce stade que 80% du coup droit. » A déclaré le vainqueur de l’US Open 2020 à des journalistes autrichiens sur Zoom, depuis Abu Dhabi.