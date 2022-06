Numéro une mondiale et leader(e) du tennis mondiale Iga Swiatek a remporté l’édition 2022 de Roland-Garros ce samedi. La Polonaise l’emporte contre l’Américaine Coco Gauff.

Il n’y a pas eu de match sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros ce samedi après-midi entre la Polonaise Iga Swiatek et la jeune américaine de 18 ans Coco Gauff. Favorite dès le départ, Swiatek n’a fait qu’une bouchée de son adversaire en finale des Internationaux de France avec une victoire 6-1 / 6-3. La Polonaise signe son deuxième succès à Paris et elle poursuit son exceptionnelle série de victoires depuis le début de la saison. Swiatek compte désormais 35 victoires de suite et un sixième tournoi remporté.