Vainqueur de son 21e Grand Chelem en carrière, son 2e à l’Open d’Australie dimanche matin, Rafael Nadal n’est toujours pas rassasié et compte bien aller encore un peu plus loin dans sa quête de records.

L’Espagnol envisage de poursuivre sa carrière ne veut pas s’arrêter-là. Son but est de gagner encore plus de tournois majeurs. « On n’en a pas terminé. Et on n’est pas sûr que 21 soit suffisant, au final, pour terminer avec le plus grand nombre de titres dans l’histoire. Mais comme je le dis depuis dimanche soir, ce titre, de la manière dont je l’ai décroché, restera inoubliable. Et j’ai envie de poursuivre mon chemin, continuer à jouer au tennis, si on veut bien me laisser faire (sourire). J’ai envie de jouer d’autres tournois et j’espère que je pourrai avoir une bonne préparation pour la saison de terre battue. » A-t-il déclaré lors d’une entrevue avec les médias australiens.