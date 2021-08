L’équipe de France masculine de tennis de table, composée de Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson et Alexandre Cassin, a été éliminée 3-0 en quart de finale du tournoi olympique par la Chine, qui alignait les trois meilleurs mondiaux, lundi à Tokyo.

Dans la premier match, le double, la paire Ma Long/Xu Xin n’a fait qu’une bouchée de Lebesson et Cassin, 3 à 0. Mais dans le simple suivant, le N.1 français Simon Gauzy a résisté à Fan Zhendong, lui prenant deux sets dans un match de très haut niveau (3-2) disputé dans le majestueux Tokyo Metropolitan Gymnasium où résonnaient de nombreux encouragements et applaudissements. Le dernier simple, entre Xu Xin et Lebesson, a tourné court, le Niortais ne réussissant jamais à inquiéter son adversaire (3-0). Il s’agissait de la dernière chance pour la sélection française de tennis de table, l’équipe féminine composée de Prithika Pavade, Stéphanie Loeuillette et Jia Nan Yuan, ayant été éliminée en matinée, en 8e de finale, par Singapour 3 à 0.

💥 🏓 🇫🇷 Le point du match pour Simon Gauzy malgré la défaite en 5 sets contre le Chinois Zhendong Fan. Le Français a montré de très belles choses dans ce 1er simple du quart de finale par équipes #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Le dernier podium olympique des Tricolores en tennis de table remonte aux JO de Sydney en 2000, avec le bronze rapporté en double par Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila.