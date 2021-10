La Canaulaise Juliette Brice et le Réunionnais Jorgann Couzinet ont tous deux remporté mardi le Championnat de France de surf.

La surfeuse de Lacanau Juliette Brice qui faisait son retour après 4 ans d’absence, s’est vue remporté pour la première fois le championnat de France en début de semaine. « Je suis contente d’avoir gagné, je ne m’y attendais pas du tout. Ça me fait super plaisir ! Pour moi, Maud (Le Car, troisième et championne de France en titre) était intouchable et si j’avais dû viser une place, c’était vice-championne. »

Chez les hommes, le Réunionnais Jorgann Couzinet a remporté son troisième titre en devançant le Guadeloupéen Thomas Debierre.