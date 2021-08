Le surfeur français de 33 ans a annoncé qu’il mettrait un terme à son immense carrière à la fin de la saison.

Jérémy Florès vient d’annoncer qu’il mettrait un terme à sa carrière sportive à la fin de la saison, soit dans moins d’un mois. Pour lui, à moins qu’il ne se qualifie pour les play-offs de septembre à Trestles – ce qui semble assez improbable (il est actuellement 25e) -, la fin devrait intervenir à l’issue de la manche de Tahiti, dont la waiting period s’achève le 3 septembre. Avant cela, il sera en lice à partir de ce mardi lors de l’avant-dernière manche du circuit pro au Mexique, sur la belle vague de Barra De La Cruz.

Pour sa première saison dans l’élite du surf à seulement 18 ans, il a décroché le titre de Rookie of the Year en 2007 avec une belle 8e place au classement général (3e à Trestles et 5e à Tahiti et Mundaka). Il a également fini 8e du circuit pro en 2015, l’année où il triomphe sur ce spot de Teahupoo qu’il affectionne tant, deux mois après sa grave blessure au visage en Indonésie.