Conor McGregor est partout. Sur les réseaux sociaux, l’Irlandais est connu pour être très actif, et parfois tête brulée. Mais cette fois-ci, c’est lui qui s’est fait tailler en pièce… Par Tyson Fury.

« Reviens quand tu auras gagné un combat. La différence entre toi et moi, c’est que je ne me mets pas dans des histoires et les gens m’aiment. Toi, tu n’es qu’un agresseur qui frappe les vieux. Et Big up à Hulk Joe ! », a écrit Tyson Fury à The Notorious, alors que ce dernier lui reprochait de ne pas avoir aidé Billy Joe Sanders, bouclé par la sécurité après un combat de boxe.