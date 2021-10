Justin Thornton, 38 ans, star de MMA, est décédé des suites de ses blessures après un combat d’une compétition du Bare Knuckle Fighting Championship (BKB), face à Dillon Cleckler, du 20 aout dernier.

Le combattant Justin Thornton, qui a été mis KO par son adversaire après moins de 20 secondes de combat, avait été évacué sur civière, avant d’être transporté à l’hôpital. Souffrant d’une infection à la moelle épinière et de problèmes pulmonaires depuis, l’homme de 38 ans est décédé à la suite de ses blessures.

« Nous sommes profondément tristes d’apprendre le décès de l’un de nos combattants, Justin Thornton, qui a participé au BKFC-20 le 20 août 2021. Nous enjoignons le reste de la communauté des sports de combat à envoyer nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous avons parlé avec sa famille, lui avons apporté nos condoléances et lui avons fait comprendre qu’elle aurait notre soutien le plus total dans cette dure épreuve », a déclaré le président de la compétition BKB, Dave Feldman, dans un communiqué.