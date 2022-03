Cain Velasquez, ancien combattant MMA et star de la WWE a été inculpé pour tentative de meurtre.

Cain Velasquez a été arrêté par la police de San Jose en Californie, pour tentative de meurtre. Celui-ci aurait en effet tiré sur les occupants d’une voiture, pour, d’après les informations de Voxcatch, se venger suite à l’agression sexuelle d’une mineure de moins de 10 ans.

Le site ESPN rapporte par ailleurs que Velasquez a été inculpé pour de tentative de meurtre avec préméditation, « pour avoir le feu sur un véhicule occupé, pour agression avec une arme à feu, pour agression avec une arme mortelle, pour avoir délibérément déchargé une arme à feu sur un véhicule et pour avoir porté une arme à feu chargée dans l’intention de commettre un crime ».

« Le plus triste dans tout ça, c’est que M. Velasquez a choisi de se faire justice lui-même, mettant en danger le public et toutes les personnes présentes dans le camion », a écrit le procureur Jeff Rosen dans un communiqué de presse. « Cet acte de violence cause également plus de douleur et de souffrance à sa famille ».