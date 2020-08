Kevin McBride est le dernier boxeur a avoir battu Mike Tyson en 2005, juste avant qu’il prenne sa retraite. Et aux dernières nouvelles, il voudrait lui offrir une revanche !

“Allons-y ! J’adorerais le combattre à nouveau, a confié l’Irlandais de 47ans. Personne ne peut exclure quoi que ce soit dans ce monde. Ce serait explosif de combattre une nouvelle fois Mike Tyson. Et j’en suis sûr, Mike adorerait rectifier le tir. Ca me plairait de me retrouver sur le ring avec lui” a déclaré McBride. Alors Mike Tyson, qui remonte sur le ring en septembre contre Roy Jones Jr, voudra-t-il combattre de nouveau contre l’Irlandais ? Sa réponse est attendue.