La star UFC, désormais à la retraite (jusqu’à son come-back ?), est le nouvel ambassadeur de GMT Token, une énième cryptomonnaie.

Le combattant du Daghestan diversifie ses sources de revenus, depuis sa retraite des combats de MMA en octobre 2020. Nurmagomedov vient ainsi de se lancer dans la « Crypto », comme il l’explique sur les réseaux sociaux. « Chers amis, je suis fier d’annoncer aujourd’hui que je suis devenu l’Ambassadeur de GMT Token, le token le plus évolué du monde (sic). Cela ne fait aucune doute qu’en 2021, la technologie a changé le monde. La blockchain est une avancée aussi importante qu’Internet. Je pense que dans l’avenir proche, la blockchain et le bitcoin vont remplacer les institutions financières auxquelles nous sommes habitués, et devenir le principal système de paiement dans le monde. »

Après avoir renversé ses adversaires dans l’octogone, Khabib veut désormais renverser la finance mondiale !