Khabib Nurmagomedov, vainqueur de Justin Gaethje à l’UFC 254 le 25 octobre, a annoncé devant les médias prendre sa retraite avec effet immédiat.

“Merci à tous, à tous ceux qui ont été avec moi, avec mon père (décédé en juillet) depuis plus de dix ans. Toute mon équipe, l’American Kickboxing Academy avec coach Javier (Mendez, son entraîneur). Je l’aime tellement, comme toute mon équipe. Aujourd’hui (samedi), je veux vous dire que c’était mon dernier combat. Aucune chance que je vienne ici (dans l’octogone) sans mon père. C’était la première fois, après ce qu’il est arrivé à mon père. Quand l’UFC m’a proposé le combat avec Justin, j’ai parlé pendant trois jours avec ma mère. Elle ne veut pas que j’aille combattre sans mon père. Je lui ai promis que ce serait mon dernier combat et quand je donne ma parole, je la respecte. C’était mon dernier combat”, a indiqué le combattant.

Avant de poursuivre : “Je ne veux plus qu’une seule chose de la part de l’UFC : vous devez me classer numéro 1 toutes catégories de poids confondues car je le mérite. Je suis le champion incontesté et invaincu des légers. J’ai gagné mes 13 combats à l’UFC, les 29 combats de ma carrière, je pense que je le mérite. Merci beaucoup Justin (Gaethje, son adversaire malheureux samedi). Je me rappelle en 2016 quand tu m’a beaucoup aidé à réduire mon poids (avant un combat). Merci mon frère, je sais que tu es un grand homme. Je sais que tu prends soin des tiens. C’est mon dernier combat ici à l’UFC. C’était le rêve de mon père. Dustin (Poirier) et Conor (McGregor) vont combattre en janvier. Je les ai tous les deux étranglés (une technique de soumission, en novembre 2018 pour McGregor et septembre 2019 pour Poirier). Je ne suis pas intéressé (par une revanche contre le vainqueur).”