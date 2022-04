Il fait encore parler de lui. Conor McGregor ne fait toujours pas l’unanimité. Alors qu’il a annoncé son retour à l’entraînement après sa grosse blessure à la jambe, les autres combattants lui tombent dessus. Cette fois-ci, c’est avec Henry Cejudo que ça a chauffé.

« Tout est fait à poil. Pas de feintes, pas de changements de niveau, rien. Mais tu penses que ton résultat sera différent. Tu travailles trop sur les combinaisons alors que tu devrais travailler les mises en place et les pièges que tu tends à tes adversaires. C’est juste un conseil du GOAT. », a commenté Henry Cejudo concernant la dernière vidéo de McGregor à l’entraînement. Un message qui n’est pas passé inaperçu et auquel a répondu The Notorious. « Les premiers coups de poing sont les pièges/feintes. Tu n’as jamais entendu ou vu ça avant ? Tes petites feintes ne me feront pas me battre contre toi, gamin. Mais montre quelques vrais coups, et tu pourrais obtenir une réponse. Tu es un petit gros débutant avec environ 2 KO. Chez les bantamweights. J’en ai 20. Dans 3 divisions. Silence, espèce de clochard ! »

