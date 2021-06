Le bien-être de l’organisme et de ses combattants est l’une des préoccupations majeures pour l’UFC qui a investi des millions de dollars dans le domaine depuis quelques années. L’entreprise a investi massivement dans des centres de performance de dernière génération et l’étude de la santé cérébrale des combattants professionnels.

Pour élargir son champ d’action, l’entreprise Zuffa, LLC qui dirige l’association de MMA a récemment établit un nouvel accord avec l’industrie du CBD et la société Love Hemp aux États-Unis. La production et la commercialisation du CBD connaîtront désormais une nouvelle ère de révolution. Les intérêts de production du CBD pourront bien nourrir le partenariat de ces deux grandes sociétés.

L’UFC : expert des deals avec les entreprises de cannabis

L’UFC est le plus grand circuit d’arts martiaux mixtes au monde. Il dispose de plusieurs terrains d’actions et d’affaires à travers le monde entier. Depuis plus d’une décennie, il collabore avec de grandes entreprises de production de produits à base de cannabis. L’entreprise n’en est pas à son premier partenariat avec les sociétés productrices de cannabis. Ce qui fait d’ailleurs la force de sa notoriété et de sa visibilité dans l’exercice de ses activités, notamment dans le domaine des sport de combat.

Parmi les partenaires de L’UFC, Aurora Cannabis (ACB) fut l’une des premières sociétés à signer un partenariat avec la ligue #1 du MMA. Cet accord avec cette entreprise de cannabis permet à l’UFC de poser de solides bases en matière de médecine sportive. Le partenariat apporte aussi de fortes améliorations aux conditions de récupération sportive des athlètes.



En dehors de ce collaborateur de taille de l’UFC, Monster Energy ne manque pas d’occuper sa place sur le podium. PMM’ER est également l’un des plus anciens partenaires de l’UFC.

Les potentiels bienfaits du CBD pour les athlètes

Le cannabidiol, aussi appelé CBD, est une substance naturelle issue des plantes de cannabis qui fait beaucoup parler d’elle depuis quelques années. Ce partenariat de recherche à long terme avec Aurora Cannabis a été mis en place afin d’évaluer les avantages du CBD en termes de réduction de la douleur et de l’inflammation, d’amélioration de la cicatrisation des plaies et de récupération générale.

Le CBD agit étroitement avec le système endocannabinoïde. Comme expliqué sur ce site, le rôle de ce système dans l’organisme des athlètes n’est plus à démontrer. En effet, le système endocannabinoïde permet à l’organisme d’avoir un meilleur équilibre pour fonctionner correctement. Il assure également la régulation du système immunitaire, endocrinien ou même nerveux.

Les avantages du partenariat de l’UFC avec l’industrie du CBD

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) s’est lancé dans l’industrie du cannabidiol (CBD) grâce à un partenariat mondial de cinq ans avec l’entreprise Love Hemp. Les termes financiers précis de l’accord n’ont pas été rendus publics, mais l’organisation d’arts martiaux mixtes (MMA) l’a décrit comme un accord de plusieurs millions de dollars.



L’accord, qui est entré en vigueur le 1er juin 2021, permettra au fournisseur de produits CBD basé au Royaume-Uni d’accéder aux actifs physiques et numériques de l’UFC, ainsi que d’utiliser les marques et les logos du promoteur.



La collaboration de l’UFC avec l’industrie du CBD regorge de multiples avantages. D’abord, ce partenariat permettra de faire évoluer la recherche clinique sur la relation entre les produits CBD issus du chanvre et la récupération des athlètes. Par conséquent, cela permet d’améliorer la santé et le bien-être de tous leurs athlètes.