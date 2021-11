Christian Lohsen, combattant de MMA, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir dû subir l’ablation d’un de ses testicules ce vendredi suite à un mauvais coup de genou reçu à l’entraînement.

« La nuit dernière a été difficile… », raconte-t-il sur ses réseaux sociaux, en postant une photo de lui sur son lit d’hôpital. « Lors d’un accident d’entraînement, mon testicule gauche s’est rompu par un genou, ce qui a conduit à son ablation chirurgicale… merci à tous ceux qui m’ont aidé hier soir à me rendre à l’hôpital. Je vais bien me reposer à la maison, l’opération s’est bien passée. Doc a dit que je ne perdrais pas de testostérone ou de capacité à avoir des enfants à cause de cela. Si je perds l’autre par contre c’est une autre histoire donc à partir de maintenant si tu me frappes dans mon dernier testicule on est plus amis… lol »

L’Américain de 26 ans, qui a subi un coup de genou à l’entraînement, a été opéré et se porte désormais bien.

En MMA, le bilan de Christian Lohsen se porte à neuf victoires pour deux défaites.