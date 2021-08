Le poids lourd français Ciryl Gane a remporté dans la nuit de samedi à dimanche sa première ceinture mondiale en battant à Houston l’Américain Derrick Lewis dans un combat comptant pour l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

Lewis a été arrêté par l’arbitre au 3e round, alors qu’il était à genoux dans la cage, ce qui profite à Gane qui, à 31 ans, reste invaincu en MMA. Il peut désormais envisager une chance mondiale face au Camerounais Francis Ngannou, champion depuis fin mars des poids lourds de l’UFC. « On sait très bien que le champion, c’est Francis, et si je veux unifier les ceintures, il faut que je combatte contre Francis et que je gagne », a déclaré Gane sur RMC Sport.