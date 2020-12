Khabib Nurmagomedov pense que le vainqueur du match retour entre Conor McGregor et Dustin Poirier va remporter son titre de l’UFC et lui succéder en tant que roi des poids légers.

L’avenir de la division des moins de 70 kg de l’UFC est entouré d’incertitude depuis que Khabib Nurmagomedov a annoncé sa retraite à la surprise générale quelques secondes seulement après avoir battu son challenger n°1 Justin Gaethje, en octobre dernier. Bien qu’il se soit retiré de l’UFC, le président de l’organisation, Dana White, a refusé de retirer son titre au Russe invaincu, dans l’espoir qu’il revienne sur sa décision et reprenne le combat en 2021.

Mais Nurmagomedov n’a pas l’intention de revenir sur sa décision et il estime même que le vainqueur du choc entre Conor McGregor et Dustin Poirier prévu en début d’année, devrait hériter de son titre de champion. « Tous les grands événements de l’UFC en 2020 ont été construits autour des poids léger. Tout d’abord, le retour de Conor, puis Gaethje contre Tony Ferguson. Puis le retour de Poirier. Puis mon combat contre Gaethje. Cette division a toujours été intéressante et compétitive. Les trois meilleurs combattants (poids légers) sont actuellement Poirier, McGregor et Makhachev. Donc je pense que ma ceinture sera prise par le vainqueur du combat entre Dustin et Conor. »